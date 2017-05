Boeteregen door fout met draadje in flitspaal

Bijna 1300 mensen hebben ten onrechte een boete van 239 euro gekregen voor door rood rijden. Ze werden in Alkmaar geflitst terwijl het verkeerslicht gewoon op groen of oranje stond. Mensen die wél door rood reden, kwamen daar juist mee weg. Een monteur had de kabels verkeerd aangesloten, bevestigde een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag na berichtgeving door NH Nieuws.

,,Het is een beetje slordig. We zijn nog aan het uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Alle boetes zijn geseponeerd”, zei de woordvoerster. De flitspaal heeft in februari in vijf dagen 1279 brave automobilisten geflitst voordat de fout werd ontdekt. Vervolgens ging het ook mis in de administratie, want de boetes werden verstuurd toen al duidelijk was dat de flitspaal van slag was.

Een extern bedrijf onderhoudt de flitspalen, die eigendom zijn van het OM. Inmiddels staat de bewuste paal in Alkmaar weer aan. Hij flitst vooralsnog wel alleen op snelheid, de functie om auto’s die door rood rijden te flitsen wordt binnenkort gerepareerd.