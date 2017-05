In Woerden is vrijdagochtend iemand bedolven doordat een deel van het stadhuis is ingestort. Het stadhuis aan de Blekerijlaan wordt verbouwd en staat leeg, meldde een woordvoerder van de brandweer.

Het is onduidelijk hoe het met de persoon gaat. Reddingswerkers kunnen het pand nog niet in vanwege instortingsgevaar. Het wachten is op specialisten. Van het drie verdiepingen tellende pand zouden deels twee lagen zijn ingestort. Het dak is nog intact.