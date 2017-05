OG3NE als zesde in finale Songfestival

OG3NE is zaterdag als zesde aan de beurt tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival in het Oekraïense Kiev. Dat is het resultaat van de loting die donderdag na de tweede halve finale is verricht.

De drie zusjes eindigden donderdagavond tijdens de tweede halve finale zoals verwacht bij de laatste tien. Ze vertegenwoordigen Nederland op het liedjesfestijn met het nummer Lights and Shadows, een eerbetoon aan hun ongeneeslijk zieke moeder.

Tijdens de tweede halve finale plaatsten zich tien landen, waaronder Nederland, voor de finale. Afgelopen dinsdag deden tien andere landen dat al. Daar komen in de finale de vijf ‘grote landen’, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië en het gastland Oekraïne nog bij.

Israël begint zaterdag in de finale. Voor Nederland staat Armenië als vijfde op het podium en na het optreden van OG3NE is het de beurt aan Moldavië. De show wordt afgesloten door Frankrijk.