Twee agenten hebben in Heerlen een man uit Kerkrade opgepakt, die nog een boete van bijna een half miljoen euro had openstaan. Hij werd al sinds 2012 gezocht in verband met een veroordeling wegens witwassen. Het gerechtshof in Den Bosch had de man de boete opgelegd.

De Kerkradenaar moet 540 dagen de cel in als dwangmiddel om de boete te betalen.