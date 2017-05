Melden via politie.nl tijdelijk niet mogelijk

Het melden van zaken of het hebben van contact met de politie via de website politie.nl is sinds vrijdagavond niet mogelijk. Dat heeft de politie vrijdagavond op de website bekendgemaakt.

De uitschakeling heeft te maken met voorzorgsmaatregelen die zijn genomen door de politie na de waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) eerder vrijdagavond. Daarin heeft het NCSC gewaarschuwd voor wereldwijde aanvallen met ransomware. Voor de zekerheid is de beveiliging op politie.nl opgevoerd waardoor berichten van burgers, die via de website worden gestuurd, niet worden uitgelezen.

Het gaat alleen om het gebruik van zogenaamde mailformulieren, de website zelf blijft gewoon online. Mensen die iets bij de politie willen melden, kunnen dat telefonisch doen, deelt de politie mee. De stop op de website is uit voorzorg genomen en is tijdelijk.