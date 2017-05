Rechterhand Klaas Otto weer opgepakt

Handlanger Janus de V. in de grote strafzaak tegen oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender is vrijdag binnen een paar uur na zijn vrijlating weer gearresteerd. De politie liet zaterdag weten dat de 47-jarige man uit Bergen op Zoom de voorwaarden aan zijn vrijlating heeft geschonden. Wat er precies is gebeurd, wilde een woordvoerder niet kwijt.

Janus de V. zou woensdag worden vrijgelaten, maar werd kort voor zijn vertrek uit de gevangenis gearresteerd voor een oude mishandelingszaak. De rechter-commissaris vond het vrijdag niet nodig om hem vanwege die verdenking langer vast te houden.

Vrijdagavond werd hij weer opgepakt. ,,De soap gaat verder”, verzuchtte zijn advocaat Robert van ’t Land zaterdag. Hij kent de precieze reden van de aanhouding ook niet, maar hij gaat ervan uit dat het vermoeden is dat er verboden contact is geweest met getuigen of medeverdachten in de strafzaak.

Klaas Otto wordt beschuldigd van afpersing, bedreiging, mishandeling en witwassen. Volgens de verdenkingen heeft hij daarbij hulp gekregen van Janus de V.