Agenten houden nepcollega’s aan

Twee Belgische mannen hebben zaterdagavond in Terneuzen flink hun best gedaan om zich uit te geven voor agent. Ze beschikten over allerlei politiespullen, waaronder een nepwapen, een blauw zwaailicht en een set oortjes.

Een fietser die rond 20.00 uur op de Churchilllaan door het tweetal staande werd gehouden, vertrouwde het niet, reed weg en waarschuwde de politie. De verdachten, van wie de identiteit niet is bekendgemaakt, hadden een legitimatiebewijs van de Belgische politie bij zich. Hun spullen werden in beslag genomen.

Nepagenten hebben eerder in de week ook een andere fietser aan de kant gezet. Wat ze precies van plan waren en of het om dezelfde verdachten gaat, is niet duidelijk.

De twee nepagenten konden vervolgens even proeven van het echte politieleven: ze werden meegenomen naar het bureau.