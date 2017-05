Feestende fan is hand kwijt door vuurwerk

Een Feyenoordfan is zondagmiddag in het plaatsje Zuidland zijn hand kwijtgeraakt. Hij wilde vuurwerk afsteken om te vieren dat Feyenoord kampioen is geworden, maar het vuurwerk ontplofte in zijn hand.

De politie bevestigde berichtgeving van die strekking door de Telegraaf.

Op het Hofplein in Rotterdam, waar fans uitbundig de titel van Feyenoord vierden, raakten twee mensen gewond door vuurwerk. Er was een harde knal te horen. De woordvoerder van de politie kon niks zeggen over de ernst van de verwondingen. Een van de slachtoffers raakte gewond bij zijn oog.