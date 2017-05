Feyenoorders gaan los in De Kuip

Feyenoord heeft zondag na het behalen van het kampioenschap een uitbundig en luidruchtig feest gevierd in De Kuip. De Rotterdamse volkszanger Lee Towers kwam het veld op om zijn welbekende klassiekers ‘You’ll never walk alone’ en ‘Mijn Feyenoord’ te zingen, waarna DJ Paul Elstak met zijn muziek voor een orkaan van geluid zorgde in het stadion.

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft zondag na het behalen van het kampioenschap een uitbundig en luidruchtig feest gevierd in De Kuip. De Rotterdamse volkszanger Lee Towers kwam het veld op om zijn welbekende klassiekers 'You'll never walk alone' en 'Mijn Feyenoord' te zingen, waarna DJ Paul Elstak met zijn muziek voor een orkaan van geluid zorgde in het stadion.

