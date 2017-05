Israël stopt met Eurovisiesongfestival

Israël stopt met deelname aan het Eurovisiesongfestival. Het land is er volgend jaar niet meer bij en omroep IBA stopt met de uitzendingen. Dit maakte Israël zaterdagavond vanuit Jeruzalem bekend tijdens de puntentelling van het liedjesfestijn.

Israël deed sinds 1973 mee aan het Eurovisiesongfestival en won driemaal. In 1978 met het lied A-ba-ni-bi, in 1979 opnieuw met het lied Hallelujah en in 1998 met Dana International en het lied Diva.

Israël opende dit jaar het Eurovisiesongfestival in Kiev. Imri Ziv zong het lied I Feel Alive tijdens de finale. Israël gaf tijdens de puntentelling geen punten aan OG3NE, maar wel acht aan Blanche van België en twaalf voor Portugal.