Margriet staat stil bij oorlogsgeschiedenis

Prinses Margriet heeft zondag in de Canadese provincie drie plaquettes onthuld die de herinnering levend moeten houden aan de Canadese bijdrage aan de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. De prinses werkte haar ochtendprogramma in Stratford alleen af. Echtgenoot prof. mr. Pieter van Vollenhoven moest voor dat onderdeel afzeggen vanwege problemen met zijn voet. Later op de dag in Goderich voegde hij zich weer bij het gezelschap.

De Prinses Irene Brigade had in Stratford in de jaren 1941-1945 een depot en trainingskamp, gehuisvest in de Prinses Julianakazerne. Prinses Juliana die tijdens de oorlogsjaren in Canada woonde, bezocht de kazerne zes keer en zondag onthulde haar in Canada geboren dochter Margriet een plaquette die een plek moet krijgen aan de muur van het gebouw. Eerder onthulde ze ook een gedenkplaat op het Nederlands-Canadese oorlogsmonument bij de Avon-rivier waar de manschappen van de brigade worden herdacht.

Pieter van Vollenhoven voegde zich in Goderich aan het Huronmeer bij zijn vrouw voor de onthulling in het Liberation Memorial Park van een derde plaquette, een kopie van de gedenkplaat die aan de muur hangt van hotel De Wereld in Wageningen. In Goderich werden ook de twintig Canadezen uit het district herdacht die in Nederland hun leven verloren en in Nederland hun laatste rustplaats hebben. Zowel in Stratford als in Goderich waren ook ontmoetingen met inmiddels hoogbejaarde veteranen die bij de bevrijding van Nederland hebben meegestreden.

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zijn voor een vijfdaags officieel bezoek in Canada.