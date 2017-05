Nog rustig in openbaar vervoer Rotterdam

In de bussen, treinen en metro’s in Rotterdam is het zondagmorgen nog relatief rustig. Een woordvoerster van het vervoerbedrijf RET laat weten dat het beeld heel anders is dan een week geleden. Toen waren in de ochtenduren al veel mensen op pad naar onder meer de Kuip, de Coolsingel en het voetbalstadion van Excelsior, omdat ze dachten dat Feyenoord die dag kampioen zou worden.

Voor de woordvoerster is het gissen naar de reden waarom het deze zondagochtend veel rustiger is in het Rotterdamse openbaar vervoer. Volgens haar heeft het misschien te maken met Moederdag.

De woordvoerster liet weten dat de RET goed is voorbereid op het grote aantal mensen dat zondag vermoedelijk in het openbaar vervoer stapt in Rotterdam. ,,Alle treinen, bussen en metrovoertuigen rijden. Wel hebben we besloten het metrostation Stadhuis in verband met de verwachte drukte te sluiten.”