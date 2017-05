Pand Hema in Beverwijk twee keer in brand

In Beverwijk heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor de tweede keer in een etmaal brand gewoed boven de Hema. De brandweer kreeg rond 23.55 uur melding van een brand aan de Breestraat, nadat ’s ochtends op dezelfde locatie ook al een brand was geblust.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de brandhaard op de eerste verdieping lastig te bereiken was. Er werd daarom opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. Boven de Hema bevindt zich een magazijn waar de brand woedde. Rond 03.30 uur was het vuur onder controle.

Op dezelfde etage zit ook een kantoor, dat eerder op de dag vlam vatte. De brandweer kon toen vrij snel de vlammen bestrijden. Het is onduidelijk wat de oorzaak in beide gevallen is geweest.

Door de hevige rookontwikkeling hebben sommige omwonenden, op advies van de brandweer, een andere slaapplek opgezocht. Niemand raakte gewond.