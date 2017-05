Rotterdam herdenkt bombardement op voetbaldag

Op Plein 1940 in Rotterdam is zondag aan het begin van de middag het bombardement op de stad in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op 14 mei 1940 werd de historische binnenstad verwoest door Duitse bommenwerpers. Zeker 650 mensen kwamen om het leven, 80.000 inwoners raakten dakloos omdat 24.000 huizen werden weggevaagd.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb legde een krans bij het Zadkine-monument. Tijdens de herdenking was het muis- en muisstil toen rond 13.30 uur twee minuten stilte in acht werden genomen.

,,Het oude hart is uit de stad gebombardeerd”, zei de burgemeester. ,,Dat oude hart mag dan zijn verdwenen, de ziel is overeind gebleven.” In zijn toespraak verwees Aboutaleb naar de wedstrijd Feyenoord – Heracles, zondag in De Kuip. ,,Wat er vanmiddag op Zuid staat te gebeuren, toont aan dat de stad leeft.”