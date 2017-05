Euromast kleurt rood en wit

De Euromast in Rotterdam kleurde zondag in rood en wit om het kampioenschap van Feyenoord van een extra tintje te voorzien. Nieuwe verlichting maakte het mogelijk het beeldbepalende monument van de Maasstad in gepaste stijl te verlichten.

Twee weken geleden is er rondom de Euromast een lichtinstallatie geplaatst. Daarmee kan de 185 meter hoge toren in verschillende kleuren verlicht worden. ,,Het kampioenschap van Feyenoord kwam daarom op het perfecte moment om dit voor het eerst te laten zien aan de stad. Twee Rotterdamse iconen, die samen feest vieren”, meldt Euromast Horeca.