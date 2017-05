Politie zet meer data in tegen criminaliteit

De politie gaat gebruik maken van grote hoeveelheden informatie om actiever in te kunnen spelen op criminaliteit en het voorkomen daarvan. Zo kunnen agenten en de beschikbare middelen in hun buurten effectiever worden ingezet.

De politie in Amsterdam heeft daarvoor een computersysteem ontwikkeld dat analyses maakt op basis van actuele data. Het gaat om externe gegevens, bijvoorbeeld over wijken en inwoners, aangevuld met informatie en kennis van de politie zelf over mensen, misdrijven en lokale situaties.

Inmiddels gebruiken 94 basispolitieteams in Nederland deze lokale ´slimme hotspot-kaarten’. Het doel is dat eind dit jaar alle 168 basisteams meedoen. Nederland zou dan het eerste land zijn dat deze vorm van voorspellend politiebeleid ingevoerd heeft, aldus René Melchers, landelijk projectleider van het criminaliteit anticipatie systeem (CAS).