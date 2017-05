Aangifte tegen VVD-voorzitter Keizer

Tegen de voorzitter van de VVD, Henry Keizer, is dinsdag aangifte gedaan door Pieter Lakeman, bekend van zijn strijd tegen de voormalige bank DSB. Hij verwijt Keizer oplichting.

Dat meldde Radio EenVandaag dinsdag op NPO Radio 1. Volgens Lakeman heeft Keizer de leden van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie misleid bij zijn overname van de vereniging. De vereniging is voor miljoenen euro’s lichter gemaakt, aldus Lakeman.

Keizer raakte onlangs in opspraak door onthullingen van onderzoeksjournalisten van Follow The Money. Hij kocht uitvaartbedrijf De Facultatieve in 2012 voor veel minder dan de werkelijke waarde.

De VVD besloot daarop de integriteit van Keizer te onderzoeken. Hij legde zijn taken tijdelijk neer. Op een partijcongres van de VVD eind deze week staat de herbenoeming van Keizer op de agenda.