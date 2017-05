Venezolaan bekent moord op agent Bonaire

Een Venezolaanse man heeft maandag (lokale tijd) bekend dat hij twee dodelijke schoten loste op de Nederlandse politieagent Ferry Bakx. Het was de eerste dag van een drie dagen durende rechtszaak op Bonaire waar zes mannen uit Venezuela en één afkomstig uit Bonaire terechtstaan voor de moord op Bakx.

De Venezolaan was samen met vijf anderen door de Bonairiaanse man naar het eiland gehaald om overvallen te plegen. De groep nam daarbij twee kilo cocaïne en wapens mee. De zogeheten Drum-zaak gaat naast de moord op Bakx ook om mensensmokkel, verboden vuurwapenbezit en drugssmokkel.

Bakx, die sinds 2013 op het eiland als agent werkte, werd op 17 augustus 2016 vermoord nadat hij een groep Venezolaanse overvallers op heterdaad had betrapt tijdens een gewelddadige overval. Dat gebeurde in een vakantiehuis op Bonaire, waar een Nederlandse familie verbleef. Op het moment dat de overvallers het huis binnenkwamen was een vrouw aan het bellen met een vriendin, die hoorde dat er iets mis was en belde direct de politie. Bij aankomst van de politie bij het huis waren de overvallers nog aanwezig. Bij de achtervolging die daarop volgde, werd de agent van achteren in zijn hoofd en rug geschoten. Hij overleed kort daarna. De uit Brabant afkomstige politieman werd 45 jaar.

De verdachte Bonairiaan had verschillende gewapende overvallen voor de groep in petto. Voor de moord op Bakx waren ze al diverse huizen gaan bekijken, waaronder die van een lokale zakenman. Naar verluidt had deze veel cash in huis. De overval op het vakantiehuis was een ‘tussendoortje’. Omdat het geld opraakte besloten de verdachten een extra overval te plegen.

Dinsdag gaat de zaak verder en komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen tegen de zeven verdachten.