Cel en boete voor corruptie aan universiteit

Een voormalig leidinggevende van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft drie jaar celstraf gekregen wegens jarenlange corruptie. Ook moet hij de universiteit, waarbij hij ruim veertig jaar in dienst was, een schadevergoeding betalen van 450.000 euro. Dat heeft de rechtbank in Almelo woensdag bepaald. Vijf medeverdachten werden ook veroordeeld.

De 66-jarige hoofdverdachte werkte als hoofd technisch beheer van de RUG en gunde opdrachten voor onderhoud op de universiteit aan bevriende bouwbedrijven. Daarvoor liet hij zichzelf en zijn familie door deze bedrijven smeergeld betalen. Daarnaast regelde hij dat zijn zoon en diens vriendin bij deze bedrijven konden werken. Hun loon werd doorberekend aan de RUG. De man vervalste hiertoe allerlei facturen.

De rechtbank vindt het corrupte handelen van de man ,,verregaand grensoverschrijdend”.