Politie tevreden en kritisch over 2016

De vraag naar politiemensen op straat en voor het opsporen van internetmisdrijven is groter dan de nationale politie kan leveren. Dat constateert korpschef Erik Akerboom in zijn jaarverslag over 2016, dat minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) woensdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Daarin toont Akerboom zich zowel tevreden als kritisch over de prestaties van de 65.000 politiemedewerkers. ,,Wie het takenpakket van de politie overziet, begrijpt dat wij ondanks alle inspanningen niet altijd kunnen bereiken wat we willen”, stelt hij.

Volgens hem verbeterde het korps in allerlei opzichten zijn prestaties, ondanks de toenemende werkdruk door de asielstromen, spanningen tussen bevolkingsgroepen en de dreiging van terrorisme. Hij herhaalt daarom zijn pleidooi voor de aanstelling van meer wijkagenten.

Verder wijst hij op de forse daling van het aantal geregistreerde woninginbraken, straatroven en overvallen.