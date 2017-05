Rage rond fidget spinners op hoogtepunt

Het speelgoed fidget spinners is de afgelopen weken zo populair geraakt onder de basisschooljeugd dat leveranciers moeite hebben om de speeltjes op voorraad te houden. Het draaischijfje (dat twintig jaar geleden al werd bedacht) is bij veel fysieke winkels uitverkocht en ook sommige online-aanbieders hebben een wachttijd van één tot twee weken. Afhaalgroothandel.nl, dat aan veel speelgoedwinkels levert, verkocht alleen al de afgelopen week 380.000 spinners binnen Nederland. Bol.com brengt er ,,duizenden per dag” aan de man. En bij Megagadgets.nl zijn ze pas weer beschikbaar vanaf 27 mei.

Fidget spinners zijn veelkleurige kleine draaischijfjes met drie uitstulpingen. In het midden zit een kogellager die kinderen tussen hun duim en wijsvinger kunnen klemmen, waarna het speelgoed met een zetje tegen een van de uitstulpingen gaat ronddraaien.

De rage begon in maart en lijkt nu op zijn hoogtepunt. Vooral in de hogere klassen van de basisschool nemen kinderen massaal spinners mee naar school. Sommige scholen hebben de speeltjes al verboden, maar er zijn ook voorbeelden van leraren die het gebruik van de spinners ter ontspanning juist aanmoedigen. Vooral kinderen die zich snel vervelen, bijvoorbeeld hoogbegaafden of leerlingen met ADHD, kunnen zich volgens sommige deskundigen beter concentreren dankzij de spinners, al zijn de meningen daarover verdeeld.

Volgens woordvoerder Djurre de Wit is het ,,een gekkenhuis” in de 500 winkels van Intertoys. ,,Tientallen kinderen leggen soms een claim op alle voorraden die we hebben. Het gaat heel hard, we hebben er al honderdduizenden verkocht. Voorraden verdwijnen zodra ze worden aangevuld. Begin volgende week krijgen we weer een grote hoeveelheid binnen, maar ook dan zul je er weer snel bij moeten zijn.” Marjolein Verkerk van Bol.com noemt de spinner met afstand het meest verkochte speelgoedproduct. In de top 10 van meest gebruikte zoektermen staat dit product bovenaan, op een assortiment van 15 miljoen artikelen. Het speelt natuurlijk mee dat de spinners heel betaalbaar zijn en dus interessant voor een grote groep mensen.”

Directeur Cathelijne Wildervanck van ADHD-centrum Nederland heeft dubbele gevoelens bij de rage. ,,Voor kinderen die de spinner echt goed kunnen gebruiken, is het vervelend als scholen er moeilijk over doen. Aan de andere kant is het nu juist heel cool om er een te hebben. Dat zorgt ervoor dat kinderen met ADHD minder snel in een apart hokje worden geplaatst.”