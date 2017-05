VVD-leider Mark Rutte heeft voorgesteld Edith Schippers opnieuw te benoemen tot informateur. De Tweede Kamer stemt hier later over.

De Kamer spreekt woensdag over de mislukte onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks over een nieuw kabinet. VVD’ster Schippers was tijdens die gesprekken ook informateur.