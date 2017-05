Schiphol bleef in 2016 binnen alle normen

Schiphol is vorig jaar binnen de normen gebleven wat betreft lawaai, luchtvervuiling en veiligheidsrisico. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het ‘gebruiksjaar’ 2016, dat liep van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016.

Zeven luchtvaartmaatschappijen kregen een waarschuwing omdat ze afweken van de voorgeschreven route.

Elf maatschappijen kregen een last onder dwangsom opgelegd, omdat ze een vlucht op Schiphol uitvoerden tussen 23.00 uur en 07.00 uur zonder dat ze daarvoor een ‘slot’ (toestemming) hadden gekregen. Van die elf hebben maatschappijen die nogmaals de fout in zijn gegaan, dwangsommen betaald van in totaal 345.000 euro.