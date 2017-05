CBS: zorguitgaven groeien weer minder hard

De uitgaven aan de gezondheidszorg zijn vorig jaar voor het vierde jaar op rij minder hard gegroeid dan de Nederlandse economie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De zorgkosten kwamen uit op ruim 96 miljard euro, 1,8 procent meer vergeleken met het voorgaande jaar. Ter vergelijking: de economie groeide vorig jaar met meer dan 3 procent.

Aan ziekenhuizen is 27 miljard euro uitgegeven, 2,5 procent meer dan in 2015. De uitgaven aan geneesmiddelen via openbare apotheken, drogisten en supermarkten stegen met ruim 3 procent tot 5,6 miljard euro. Aan langdurige zorg (ouderenzorg en gehandicaptenzorg) is in 2016 iets meer uitgegeven, na een daling in 2015.

De zorgkosten voor asielzoekerscentra bedroegen 1,1 miljard euro. Dat betekent een stijging van 200 miljoen euro, ofwel 29 procent, vergeleken met het voorgaande jaar.

Woensdag werd al bekend dat de uitgaven aan de gezondheidszorg vorig jaar minder gestegen zijn dan waar het kabinet op rekende. De meevaller voor de staatskas is daardoor 1,8 miljard euro.