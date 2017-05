Dijkhoff: moderniseringen om smokkelwaar

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff zet een aantal vernieuwingen door die de invoer van smokkelwaar in gevangenissen moeten tegengaan. Het gaat onder meer om proeven met scanners die objecten op het lichaam zien en de inzet van speciaal getrainde honden om telefoons op te sporen.

Dijkhoff reageert op het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie over contrabande dat donderdag is gepubliceerd. Daarin staat dat gevangenispersoneel hard werkt om drugs, telefoons en wapens buiten de muren te houden, maar ook dat er een effectievere aanpak nodig is. De staatssecretaris vraagt de Dienst Justitiële Inrichtingen de aanbevelingen van de inspectie over te nemen.

Volgens de inspectie maken onder meer nieuwe technologieën het moeilijker om verboden voorwerpen te ontdekken. Zo worden mobiele telefoons steeds kleiner, waardoor ze moeilijker zijn te detecteren.

Dijkhoff wil gedetineerden die smokkelwaar in hun bezit hebben meer persoonsgericht gaan straffen. Of een straf effectief is, zoals het afnemen van privileges of opsluiting in de isoleercel, verschilt namelijk van gedetineerde tot gedetineerde.

De staatssecretaris werkt al langere tijd aan het strafbaar stellen van bezoekers die verboden goederen binnensmokkelen. Daar komt volgens zijn wetsvoorstel maximaal een half jaar celstraf op te staan.

Een andere constatering van de inspectie is dat het personeelsleden soms aan tijd ontbreekt om celinspecties grondig uit te voeren. Dijkhoff zegt hierover dat de Dienst Justitiële Inrichtingen vorig jaar is gestart met de werving van 240 beveiligers. Ook is 20 miljoen euro uitgetrokken om het vakmanschap te versterken. Meerdere beveiligers hadden in gesprekken met de inspectie gevraagd om extra training om contrabande te herkennen.