‘Stagebegeleiding opleiding schiet tekort’

Studenten zijn ontevreden over de manier waarop opleidingen hen voorbereiden op en begeleiden tijdens hun stage. Maar over de begeleiding door de stagebedrijven zelf zijn ze zeer te spreken, blijkt uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) van Studiekeuze123.

Studenten die associate degree-opleidingen volgen, die qua niveau tussen MBO-4 en HBO liggen, zijn het minst positief over de begeleiding van hun school. Masterstudenten in het wetenschappelijk onderwijs klagen hier het minst over van alle studenten.

Volgens de onderzoekers zijn Nederlandse studenten over het algemeen tevreden over de opleiding die zij in het studiejaar 2016-2017 volgen. Associate degreestudenten zijn als enigen dit studiejaar minder tevreden dan vorig jaar.

Opvallend is ook dat, naarmate de student ouder is, hij of zij minder tevreden is. Vrouwen zijn doorgaans minder tevreden over hun studie dan mannelijke studenten.

Voor het onderzoek werden 728.000 studenten van zeventig hogescholen en universiteiten gevraagd mee te doen. Bijna 39 procent reageerde.