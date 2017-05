‘Transgenders melden amper discriminatie’

Nederlandse transgenders maken amper melding van discriminatie. Die conclusie trekt het Transgender Netwerk Nederland op basis van een eigen rapport over discriminatiecijfers in 2016. De belangenorganisatie is donderdag een campagne gestart om de meldingsbereidheid onder transgenders te vergroten.

Volgens Transgender Netwerk Nederland krijgt 40 procent van de transgenders in Nederland te maken met discriminatie. De belangenorganisatie telde over 2016 maar vijftig meldingen van discriminatie op grond van genderidentiteit bij antidiscriminatiebureaus, Meldpunt Internet Discriminatie en op haar eigen website.

De campagne moet vooral de ervaringen van discriminatie zichtbaar maken. Zo komt er een blog met ervaringsverhalen, waarop ook de politie, antidiscriminatiebureaus, advocaten en het Openbaar Ministerie aan het woord komen.