Vrachtwagen botst op file bij Apeldoorn

Vier mensen zijn woensdagavond gewond geraakt doordat een vrachtwagen op de A1 bij Apeldoorn achterop een file botste. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en de weg was daarna tot diep in de nacht afgesloten. Rijkswaterstaat meldde rond 02.30 dat de weg weer is vrij is.

Een woordvoerder van de ANWB wees erop dat op de plaats van het ongeluk wegwerkzaamheden waren, vandaar dat er laat op de avond nog file stond.

De vrachtwagen vervoerde groenten en fruit. De politie leidde het verkeer dat vast kwam te staan van de snelweg af.