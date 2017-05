Koning trots op vluchtelingenopvang Nederland

Koning Willem-Alexander is trots op de manier waarop Nederland vluchtelingen heeft opgevangen die in 2015 in groten getale naar ons land kwamen. Hij zegt dat in een vraaggesprek met de Italiaanse krant La Repubblica, voorafgaand aan het staatsbezoek dat het koninklijk paar in juni aan Italië en Vaticaanstad brengt.

De koning gaat in het interview wat dieper in op het migratievraagstuk. Hij zegt er trots op te zijn dat geen van de 65.000 vluchtelingen en migranten die in 2015 naar Nederland kwamen in de open lucht hebben hoeven slapen. Als koning vindt hij het belangrijk dat nieuwkomers in Nederland op een goede manier in de maatschappij worden opgenomen. Willem-Alexander ziet dat er in Europa grote zorgen bestaan over, met name, economische migranten, maar hij hoopt dat de aantrekkende economie en de opbloeiende arbeidsmarkt het oplossen van het migratievraagstuk zullen vergemakkelijken.

Volgens de koning is Nederland een schoolvoorbeeld van een multiculturele samenleving. Hij benadrukt dat ons land al eeuwenlang onderdak biedt aan mensen uit alle windstreken. Godsdienstvrijheid, persvrijheid en de eeuwige strijd tegen het water hebben volgens de koning van Nederland een sterke democratie gemaakt. Amsterdam noemt hij de hoofdstad van de tolerantie.

Het staatsbezoek van de koning en koningin Máxima staat in het teken van economische samenwerking tussen Noord- en Zuid-Europa. In het kielzog van Willem-Alexander gaan tientallen Nederlandse ondernemers mee naar Italië. Het koningspaar is in het Zuid-Europese land op uitnodiging van president Sergio Mattarella. Voor het staatsbezoek aan Vaticaanstad staat een ontmoeting met paus Franciscus op het programma.

Koning Willem-Alexander kijkt uit naar het staatsbezoek van 20 tot 23 juni. In La Repubblica zegt de koning dat hij het land goed kent door de vakanties die hij er doorbracht in zijn jeugd. Tijdens het staatsbezoek brengt hij ook een bezoek aan Sicilië, hij wil de mensen op het eiland bedanken voor het opvangen van migranten die de oversteek naar Europa maken.