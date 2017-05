‘Misdaad in stad daalt sneller dan in dorp’

Veel voorkomende criminaliteit is vorig jaar landelijk met 8 procent afgenomen, maar die dalende trend is veel sterker zichtbaar in grote steden dan op het platteland. Dat constateert het AD in zijn jaarlijkse Misdaadmeter, die vrijdag verschijnt.

Volgens de Misdaadmeter steeg het aantal aangiftes van misdrijven als inbraken, diefstal, berovingen en mishandelingen juist in meer dan de helft van de kleine gemeenten (tot 10.000 inwoners). De crimineel trekt naar het platteland, luidt de slotsom van de analyse van de misdaadcijfers.

Ondanks de soms forse dalingen op het terrein van autodiefstallen, straatroven en woninginbraken (-12 procent) blijven geweldsmisdrijven relatief hardnekkig. Die namen slechts met 3 procent af. In 167 gemeenten werden zelfs méér mishandelingen gemeld. De Misdaadmeter wijst Amsterdam opnieuw als onveiligste stad aan.