Dode vrouw in huis, man aangehouden

De politie heeft vrijdagavond in een huis in St. Willebrord (Noord-Brabant) een man aangehouden. ln de woning was een dode vrouw aangetroffen. De politie liet weten dat het nog niet duidelijk is waardoor de vrouw is overleden.

Hulpverleners hebben nog geprobeerd de vrouw te reanimeren maar dat is niet gelukt. In het huis waren naast de man en de vrouw geen andere mensen.

Brabantse media meldden dat omwonenden schoten hebben gehoord. De politie zegt die geruchten niet te kunnen bevestigen.