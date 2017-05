Rechtbank buigt zich over Edelchemie

De rechtbank in Roermond buigt zich vanaf maandag over de strafzaak tegen recyclingbedrijf Edelchemie uit het Limburgse dorpje Panheel, onder de rook van Roermond. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Edelchemie en directeur Leo Nevels van onder meer van bedrijfsvoering zonder vergunning, de opslag van illegale gevaarlijke stoffen op het terrein en bodemvervuiling.

De zaak sleept al jaren. Eind 2004 verloor Edelchemie de milieuvergunning. Het bedrijf gebruikte bij het recyclen van afval het uitgangspunt, dat alles opnieuw gebruikt kan worden zonder dat er restafval overblijft: de zogenoemde nul-optie, waar het bedrijf ook een patent op heeft. Zo verwerkte het bedrijf tot eind 2004 chemisch afval uit onder meer de foto-industrie.

De partner van Nevels had een eigen bedrijf op het terrein van Edelchemie, het in verf gespecialiseerde Phoenica. Maar in augustus 2012 sloten provincie en gemeente Maasgouw het bedrijfsterrein af met hekken, en kwam er een noodverordening die de toegang tot het terrein verbood. Beide instanties zeiden gevaar voor de omgeving te vrezen. De provincie deed aangifte, er volgde een strafrechtelijk onderzoek. Nevels en zijn partner, evenals de zonen van Nevels zaten korte tijd vast.

Nevels vindt dat hij op geen enkele manier milieu of gezondheid van mensen in gevaar heeft gebracht, zoals het OM stelt. Sinds de intrekking van de milieuvergunning eind 2004 bleven Nevels en Edelchemie wel verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en installaties en de afvoer van afvalwater. Enkele installaties werden afgebroken.

Eens per maand vonden er tussen 2005 en 2012 volgens Edelchemie controles van provincie, gemeente en waterschap plaats. Daarbij werd niets strafbaars gevonden, aldus Nevels. Toch grepen provincie en OM in augustus 2012 in omdat ze de situatie in Panheel gevaarlijk vonden.

De rechtbank heeft vijf dagen voor het proces uitgetrokken.