Nog steeds verdwijnt veel voedsel in afvalbak

Een derde van het voedsel in Nederland belandt regelrecht in de afvalbak. Ondanks de doelstelling van de overheid om 20 procent minder te verspillen tussen 2009 en 2015, wordt er geen vooruitgang geboekt. Nog geen procent van deze doelstelling is waargemaakt. Dat meldt De Monitor (KRO-NCRV) zondagavond in de uitzending.

Het onderzoeksprogramma onderzocht onder supermarkten, consumenten, producenten en de overheid wie de grootste voedselverspillers zijn en waarom het zo moeilijk is dit terug te dringen.

De consument blijkt verreweg de grootste verspiller en gooit naar schatting tussen de 40 en 45 procent van zijn voedsel weg, zo blijkt uit het programma. Consumenten kopen meer eten dan ze nodig hebben, bewaren het niet op de goede plek en koken te grote porties. Consumenten zouden jaarlijks 300 tot 400 euro kunnen besparen per huishouden door minder te kopen en weg te gooien.

Steeds meer supermarkten zetten tegenwoordig een houdbaarheidsdatum op verse groenten en fruit. Het gevolg is dat klanten producten kiezen met de langste houdbaarheidsdatum, waardoor andere producten achterblijven en weggegooid moeten worden, zo blijkt uit het programma. Ook voedselproducenten zijn verspillers, zoals bijvoorbeeld tomatentelers. Zij gooien tomaten weg die goed van smaak zijn, maar bijvoorbeeld niet voldoen aan de kwaliteitseisen qua vorm, kleur en grootte.