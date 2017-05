Klaver: wij zijn niet aan zet

GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt niet dat hij aan zet is in de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Hij heeft dat maandag gezegd na een gesprek met informateur Edith Schippers.

Klaver blijft daarmee bij het advies dat hij vorige week al had gegeven. Er moet volgens hem gekeken worden naar een combinatie van partijen die elkaar de minste blokkades opleggen. ,,Daar heb ik expliciet aan toegevoegd: kijk naar partijen die überhaupt met elkaar zouden willen praten”, aldus Klaver.

De onderhandelingen tussen GroenLinks, VVD, CDA en D66 liepen vorige week stuk. Alleen als er inhoudelijk ruimte is, ziet Klaver een mogelijkheid om die gesprekken nog te hervatten. VVD, CDA en ook GroenLinks zelf lieten vorige week al weten dat dit er waarschijnlijk niet inzit.