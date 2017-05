Roemer ook tegen vijfpartijencoalitie met VVD

SP-leider Emile Roemer houdt voet bij stuk: hij wil niet onderhandelen over een nieuw kabinet met de VVD. Ook in een vijfpartijenkabinet, waarin hij versterking zou krijgen van een extra linkse partij ziet hij niets. ,,Een van beide is dan het vijfde rad aan de wagen. Dat is voor iedere linkse partij die daar aanschuift politieke zelfmoord”, zei Roemer maandagmiddag.

Roemer sprak met informateur Edith Schippers over het veto van de SP over samenwerking met de VVD. Schippers gaf alle partijen vrijdag een lang weekend bedenktijd in de hoop dat zij hun onderlinge blokkades zouden opheffen. Maar dat heeft Roemer niet op andere gedachten gebracht.

De SP voelt ook niets voor het voorstel van D66 om zowel SP als PvdA uit te nodigen om samen bij VVD, CDA en D66 aan te sluiten. Roemer houdt vast aan zijn pleidooi voor een centrumlinks kabinet, zonder de VVD. Al erkent hij dat het ,,er inderdaad op lijkt dat dit niet gaat lukken”.