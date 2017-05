D66 bijeen over gesprek met ChristenUnie

De Tweede Kamerfractie van D66 is dinsdag bijeen om te praten over de kabinetsvariant van VVD, CDA, D66 én ChristenUnie. Informateur Edith Schippers noemde die combinatie maandag de enige combinatie van partijen waarmee verdere gesprekken kunnen worden gevoerd over een nieuw kabinet.

Eerder noemde D66-leider Alexander Pechtold het ,,onwenselijk” om te gaan onderhandelen met de ChristenUnie. ,,Nu moet ik met mijn fractie gaan bespreken hoe we denken over de variant die Schippers voorlegt”, aldus Pechtold voor de vergadering. De twee partijen verschillen vooral van mening over medisch-ethische onderwerpen.

Niet alleen Pechtold maar ook ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers legt het voorstel dinsdag aan zijn fractie voor. Als dat groen licht oplevert, dan organiseert Schippers een verkennend gesprek tussen de vier partijen.