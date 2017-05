Groot DNA-onderzoek in zaak Nicky Verstappen

Justitie heeft een groot DNA-verwantschapsonderzoek aangekondigd in de zaak rond de moord op Nicky Verstappen. Dat moet dit najaar beginnen. Er worden vermoedelijk 15.000 mannen in de regio Limburg opgegeroepen. Dat heeft hoofdofficier van Justitie Roger Bos dinsdag bekendgemaakt op een persconferentie in Maastricht. De rechter-commissaris heeft al toestemming voor het onderzoek gegeven.

De elfjarige Nicky Verstappen uit Heibloem werd in 1998 op de Brunssummerheide vermoord tijdens een zomerkamp. De dader is nooit gevonden. Op de persbijeenkomst riep de politie de onbekende dader opnieuw op om zich te melden. ,,Het is nooit te laat om je te melden”, riep korpschef Gery Veldhuis op. Ook Bos deed een ,,moreel beroep” op de dader.

De hoofdofficier zei dat net zich sluit rond de dader. Nieuwe technieken maken het volgens Bos mogelijk om aangetroffen DNA-sporen te herleiden tot iemand die een familierelatie heeft met de dader. Zo hopen de opsporingsinstanties via de familielijn uit te komen bij de dader. Verwantschapsonderzoek is ‘een uiterst zwaar middel’, erkenden beiden. ,,Het heeft de grootste kans op succes. We roepen mannen op vrijwillig DNA af staan. Het is de laatste reĆ«le mogelijkheid om deze zaak tot een oplossing te brengen.”

Het onderzoek doet sterk denken aan het verwantschapsonderzoek dat in Friesland plaatsvond na de moord op Marianne Vaatstra. Daar deden 8000 mannen aan mee. Dankzij een verbeterde DNA-techniek en een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek kon Jasper S. in 2013 toch als dader worden opgespoord.

Het zestienjarige meisje werd in de nacht van 30 april op 1 mei 1999 omgebracht in Veenklooster. Jasper S. kreeg achttien jaar gevangenisstraf. Hij vermoordde het Friese meisje na een avondje stappen. Marianne was een volstrekt willekeurig slachtoffer.