Lee Towers krijgt Edison Oeuvreprijs

Lee Towers krijgt volgende maand een Edison Oeuvreprijs. De Edison Stichting kent de 71-jarige zanger de prijs toe voor ,,zijn enorme oeuvre en buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek”. Dat heeft de organisatie van Nederlands oudste muziekprijs dinsdag bekendgemaakt.

Lee Towers brak in 1975 door dankzij Willem Duys, die hem presenteerde als ‘zingende kraanmachinist’. Hij nam 46 albums op en scoorde hits als It’s Raining In My Heart en You’ll Never Walk Alone, dat hij onlangs nog zong tijdens de huldiging van landskampioen Feyenoord.

Volgens de Edison Stichting is Lee Towers bovendien ,,een meester in het trekken van volle zalen”. Hij trad ruim vijftig keer op in Ahoy, de Rotterdamse zaal die hij in 1984 als eerste Nederlandse artiest had uitverkocht.

Lee Towers krijgt zijn oeuvreprijs op 30 juni tijdens het Edison Jazz/World event in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Hij treedt die avond ook op, net als de Amerikaanse jazzsaxofonist Joshua Redman, die de Oeuvreprijs Jazz 2017 krijgt.

De muziekprijs bestaat uit een bronzen beeld van beeldhouwer Pieter d’Hont.