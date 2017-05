Ajaxfans houden minuut stil voor Manchester

Duizenden Ajaxfans die woensdag naar het Amsterdamse Museumplein zijn gekomen hebben een korte stilte gehouden. Ze deden dat ter nagedachtenis aan de aanslag in Manchester van maandagavond. Ajax speelt de kampioenswedstrijd in de Europa League tegen Manchester United. Op het plein in de hoofdstad is de wedstrijd via grote schermen te volgen. Na het moment stilte barstte een applaus los.

In het Zweedse Stockholm, waar de Europa League-finale wordt gespeeld, werd een minuut stilte in acht genomen. De spelers van Manchester United en Ajax spelen met zwarte rouwbanden. Bij de aanslag in Manchester, na een concert van Ariana Grande, kwamen 22 mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond.

Kort voor aanvang van de wedstrijd zong het hele Museumplein uit volle borst de Hazes-klassieker Bloed, zweet en tranen.