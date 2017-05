Een moeder en haar vier kinderen moeten de nacht elders doorbrengen, want door een brand is hun appartement in een flatgebouw aan de Peter Rubensstraat in Hengelo volledig uitgebrand.

Ook de buren hebben last van rookschade, maar die mogen wel thuis slapen. De brandweer heeft metingen gedaan en het is veilig. Niemand raakte gewond bij de brand, waarvan de oorzaak niet bekend is.