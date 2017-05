Circa 15 aanhoudingen in Amsterdam

De politie in Amsterdam heeft woensdagavond zestien mensen aangehouden. Dat was onder meer voor alcoholmisbruik, belediging en het in brand steken van een parasol. Dat meldde de politie rond 23.15 uur. De pleinen lopen snel leeg, auto’s verlaten de stad. Op de stations en tramhaltes is het wel erg druk.

Al na het tweede doelpunt in de wedstrijd hielden veel fans het voor gezien en trokken richting huis, auto of openbaar vervoer. ,,Tot nu toe gaat het goed. Dit is voor ons eigenlijk een gewone hele drukke zaterdagavond”, zegt een woordvoerder.

Het Museumplein, waar zo’n 100.000 mensen de wedstrijd op schermen volgden, liep in snel tempo leeg. Schoonmakers zijn daar onmiddellijk begonnen met opruimen: er ligt erg veel troep.