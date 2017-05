Fanzone Ajax in Stockholm bijna vol

Op een volgepakte fanzone in Stockholm bereiden supporters van Ajax zich voor op de finale van hun club tegen Manchester United om de Europa League. Het voor de aanhang van de Amsterdamse club gereserveerde terrein biedt plaats aan zo’n 10.000 personen. De fanzone staat woensdagmiddag rond 13.00 uur al aardig vol.

Onder luide muziek leven de supporters toe naar de eerste Europese finale van hun club na 21 jaar. Ze zingen, drinken en steken soms Bengaals vuurwerk af. De Zweedse politie kijkt vanaf afstand toe en ziet dat de sfeer goed is op de fanzone, waar straks de dj’s Sunnery James en Ryan Marchiano en artiesten als Peter Beense en Tino Martin optreden.

Ook op andere plaatsen in de hoofdstad van Zweden hebben supporters van Ajax het gezellig. Het is onduidelijk hoeveel fans van de club uit Amsterdam naar Stockholm zijn gekomen voor de finale die om 20.45 uur van start gaat. Ajax verkocht de 10.000 beschikbare tickets voor de Friends Arena binnen 25 minuten. Veel supporters hebben op de zwarte markt een ticket bemachtigd. Ook een grote groep is zonder entreebewijs naar Stockholm gekomen.