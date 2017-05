Nederlandse kinderen goed met geldzaken

Nederlandse 15-jarigen doen het bovengemiddeld goed op het gebied van geldzaken. In een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) neemt Nederland de derde plaats in, achter Canada en België. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker woensdag aan de Tweede Kamer laten weten.

De onderzoekers keken hoe 15-jarigen in vijftien landen om gaan met alledaagse financiële situaties, zoals het inschatten van risico’s en hoe ze hun geld beheren. Alleen kinderen in Canada en België doen het beter. Nederland telt ook minder kinderen dan gemiddeld die slecht met geld omgaan. In geen enkel land hebben zoveel 15-jarigen een bankrekening (95 procent). Op de tweede en derde plaats staan Canada (78 procent) en België (75 procent).

De OESO onderzocht tien lidstaten (Nederland, Australië, België, Canada, Chili, Italië, Polen, Slowakije, Spanje, Verenigde Staten), en Brazilië, China, Litouwen, Peru en Rusland.