Uittocht Ajax-fans Amsterdam verloopt soepel

Hoewel het druk is op de stations in Amsterdam verloopt het vertrek van de voetbalfans uit de hoofdstad woensdagavond zonder incidenten. Volgens de Nederlandse Spoorwegen staan er veel mensen op de stations en moeten die even wachten voordat ze het perron op mogen. De reizigers hebben daar begrip voor, aldus een woordvoerder kort na middernacht, en tot dusverre is er geen sprake van ongeregeldheden.

De NS liet eerder woensdag weten dat er extra materieel en personeel achter de hand werd gehouden. Het spoorbedrijf doet er alles aan om mensen thuis te krijgen.

Amsterdam kreeg woensdagavond 120.000 Ajax-fans te verwerken. Zij waren vooral op het Museumplein te vinden. Zo’n 100.000 mensen keken daar naar de wedstrijd tegen Manchester United, die Ajax met 2-0 verloor.

Ook in Stockholm verliep de uittocht van voetbalfans voorspoedig. De Ajaxfans verlieten snel en teleurgesteld het stadion.