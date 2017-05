Een technofeest in het Concertgebouw in Amsterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag voortijdig afgebroken. Het plafond boven het podium werd onstabiel, mogelijk doordat er veel apparatuur aan was opgehangen. Daarom vond organisator Audio Obscura het beter om het feest te beëindigen, zo staat te lezen op de Facebookpagina.

Op het technofeest traden dj’s Dixon en Job Jobse op. Het zou tot 03.00 uur duren.