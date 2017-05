Informateur Edith Schippers is optimistisch na gesprekken met de fractieleiders vrijdag over de impasse in de kabinetsformatie. Op basis van wat ze heeft gehoord, verwacht ze dat ,,de boel weer in beweging komt”.

Schippers zei dat na afloop tegen de media. Ze gaat in het weekend haar eindverslag schrijven. Dat hoopt ze maandag aan de Kamervoorzitter te kunnen overhandigen zodat er dinsdag over gedebatteerd kan worden