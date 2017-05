‘Selectiecriteria universiteiten deugen niet’

Een aantal universiteiten hanteert selectieprocedures die in strijd zijn met de wet. Onder meer de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen gaan in de fout bij de decentrale selectie van nieuwe studenten. Dat stellen het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) vrijdag op basis van eigen onderzoek.

In 2014 besloot het kabinet de centrale loting voor studies met een beperkt aantal plaatsen (numerusfixusopleidingen) vanaf het studiejaar 2017/2018 af te schaffen. Dat universiteiten en hogescholen vanaf komend studiejaar niet meer mogen selecteren op basis van een loting, moet de kans vergroten dat de juiste student op de juiste plek terechtkomt.

Maar het LSR en het ISO concluderen dat een aantal universiteiten alleen het intellect (de cognitieve vaardigheden) toetst en helemaal geen rekening houdt met iemands motivatie of persoonlijkheid. Zo vraagt de Universiteit van Amsterdam voor de bachelor Geneeskunde aspirant-studenten eerst een kennistoets te maken. Wie dat niet goed doet, mag niet door naar de tweede ronde in de procedure. Volgens de twee organisaties is dat onterecht.

,,Het is verplicht dat aspirant-studenten op basis van verschillende criteria geselecteerd worden. We roepen studenten die onterecht afgewezen zijn op om zich bij ons te melden”, aldus voorzitter GabriĆ«l van Rosmalen van het LSR.

ISO-voorzitter Jan Sinnige noemt het ,,een kwalijke zaak dat universiteiten op deze manier de decentrale selectie misbruiken. Universiteiten krijgen vrijheid om het selectieproces te organiseren, maar het beleid van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) schept duidelijke grenzen en vereisten.”