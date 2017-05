Geen water meer uit deel Limburgse beken

Veel boeren in Noord- en Midden-Limburg mogen vanaf maandag geen water meer uit beken halen om hun weilanden en akkers mee te beregenen. Dat heeft het Waterschap Limburg zaterdag laten weten.

Het waterpeil van sloten en beken in Noord- en Midden-Limburg is laag door de droogte. Daarom mag er op veel plaatsen geen water meer uitgepompt worden. Handhavers van het waterschap controleren of het verbod wordt nageleefd.

Dat verbod geldt niet voor alle boeren en beken. Enkele beken zoals de Swalm en de Niers zijn uitgezonderd, omdat die doorgaans genoeg water hebben. Verder mogen weidepompen voor het vee wel water blijven tappen uit sloten en beken en zijn fruittelers en telers van groenten, bloemen, planten en bomen vrijgesteld.