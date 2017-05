Brandweer nog in touw met afvalbedrijf A’dam

De brandweer denkt de hele nacht van zaterdag op zondag nodig te hebben om de brand bij het afvalverwerkingsbedrijf Icova in Amsterdam te blussen. Dat meldt de brandweer, die de loods waar de brand was ontstaan gecontroleerd laat uitbanden.

De brand ontstond rond 19.30 uur bij het afvalverwerkingsbedrijf aan de Kajuitweg in het Westelijk Havengebied. In de loods lag huishoudelijk afval opgeslagen dat zorgde voor flinke rookontwikkeling. De zwarte rookwolken waren in de wijde omgeving te zien.

Vanuit Tuindorp kwamen meldingen binnen van brandresten die neerdwarrelen. De brandweer heeft metingen gedaan en trof, afgezien van de rook, geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen aan.

Rond 21.30 uur stuurde de brandweer een NL Alert uit met de mededeling dat mensen die last hadden van de rook ramen en deuren gesloten moesten houden. Dat alert kwam twee uur nadat de brand was begonnen. Op Twitter klaagden burgers dat dit niet eerder gebeurde. ,,We willen zorgvuldig te werk gaan. Mensen schrikken als hun telefoon een waarschuwing geeft. Maar toen bleek dat de rook niet afnam, is besloten het NL Alert te versturen”, verklaarde een woordvoerster van de brandweer.

Eerder gingen geruchten over explosies. ,,Bij de eerste melding gaf de beller aan dat er explosies waren gehoord, maar we hebben hier geen aanwijzingen voor.”