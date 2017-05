Drukke avondspits op zondag

Het is zondag aan het eind van de middag uitzonderlijk druk op de Nederlandse wegen. Met name toeristen die een weekeindje weg zijn geweest zorgen voor lange files vanaf de Zeeuwse kust en vanuit Friesland, meldt de ANWB.

Ook zijn er veel wegwerkzaamheden, zoals op de A4 en de A6. In totaal stond er even na 17.00 uur in het land 140 kilometer file. ,,Dat is heel veel voor een zondag.”

Op de A27 (Utrecht richting Gorinchem) heeft zich bovendein een dodelijk ongeval voorgedaan bij Meerkerk. De weg is daardoor afgezet, meldt de VerkeersInformatieDienst.